Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите и битовата престъпност се провежда днес на територията на ОДМВР-Силистра. На терен са екипи на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и служители на Зонално жандармерийско управление - Русе.

На ключови места са изградени контролно-пропускателни пунктове, извършват се проверки на моторни превозни средства и граждани. Обект на контрол са заложни къщи, офиси за бързи кредити, търговски обекти и питейни заведения, както и лица от активния криминален контингент.

Към 13:00 часа са извършени проверки на 190 моторни превозни средства и 240 лица. Установени са 49 нарушения, за които е взето отношение по административен ред. Проконтролирани са 40 обекта, чрез които евентуално може да се осъществи контролиран вот.

На територията на РУ-Дулово е установено 1 лице, обявено за общодържавно издирване. Разкрити са 2 престъпления. В село Богданци е установен случай на съхранение на незаконно добити дърва за огрев, разкрити са и лица, извършили кражба на орехи на територията на друго селище в община Тутракан.

Като превантивна мярка на 19 лица са съставени протоколи за предупреждение по чл. 65 от ЗМВР.

Активните полицейски действия продължават.