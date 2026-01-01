48-годишен шофьор блъсна пешеходка в Русе, след което я откара до болница и се върна на мястото на произшествието.

Инцидентът е станал вечерта на 28 октомври в района на кръстовището на улиците „Янтра“ и „Плиска“. Сигналът за блъсната жена е подаден в полицията, а около 17:50 часа на място е изпратен екип на сектор „Пътна полиция“.

Установено е, че жената е била ударена от лек автомобил „Рено Сценик“, управляван от 48-годишен мъж. След произшествието водачът я транспортирал до болница „Канев“, след което се върнал на мястото на инцидента.

При медицинския преглед е установена фрактура на палец. Пострадалата е настанена в отделение на лечебното заведение.

Пробите за алкохол на двамата участници са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.