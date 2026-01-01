Шестима души се смятат за загинали при катастрофа на хеликоптер, станала днес в индийския щат Утаракханд в Хималаите. Вероятна причина за инцидента са лошите метеорологични условия, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни телевизионни канали.

Хеликоптерът е изпълнявал полет от Бадринат – известен поклоннически център за индуистите, разположен в планините – до град Дехрадун.

На борда са се намирали петима пътници и пилотът, съобщи информационната агенция АНИ.

Главният министър на Утаракханд Пушкар Сингх Дхами каза, че неговата канцелария е получила информация за катастрофа с хеликоптер близо до село в околностите на град Джошимат. В района е започнала спасителна операция с участието на областната администрация, екипи за справяне с бедствия и военнослужещи, съобщи Дхами в публикация в социалната мрежа „Екс“. Телевизионните канали отбелязват, че спасителните екипи са се отправили към мястото на катастрофата, над което се виждат пламъци и дим.