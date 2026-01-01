Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества на обща стойност 254 810,14 евро.

Според обвинението на 28 май 2026 г. в София В. В. държал с цел разпространение различни видове наркотици, сред които кокаин, включително с високо съдържание на активен компонент, метамфетамин, амфетамин, MDMA (екстази), канабис и хашиш.

Наркотичните вещества били разпределени в общо 62 отделни обекта. Част от тях мъжът държал в джоба на якето си пред входа на жилищна сграда на бул. „Цар Борис III“, а останалите били открити в обитаван от него апартамент в същата сграда.

В. В. е предаден на съд за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс. Той е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването е извършено от СДВР под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.