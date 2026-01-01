Участъкът от пътя София - Перник в района на село Владая ще бъде затворен за ремонт от 2 ноември, като строителните дейности се очаква да продължат три седмици. През този период движението ще бъде пренасочено през населеното място, а полицията ще осигури допълнителни екипи за регулиране на трафика. Това съобщи комисар Йордан Дундаков, началник на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник.

Автомобилите ще бъдат отклонявани от разклона за село Мърчаево, ще преминават през Владая и ще излизат в долния край на населеното място, при контролно-пропускателния пункт на Пътна полиция – СДВР.

За да бъдат предварително информирани шофьорите, ще бъдат поставени информационни табели при слизането от автомагистрала „Струма“, на пътен възел „Даскалово“ в посока село Драгичево и на светофара в селото. Мерките са договорени на среща със Столичната дирекция на вътрешните работи.

Целта е водачите, които ежедневно пътуват към София, да могат да изберат алтернативен маршрут или да предвидят повече време за придвижване.

Ремонтът се налага заради необходимостта от повишаване на безопасността в участък, където са регистрирани тежки катастрофи със загинали. Предвижда се изграждане на колектор и цялостна подмяна на пътната настилка.

След приключване на строителните дейности ще бъде въведена нова организация на движението с разделителни колчета, които ще отделят автомобилните потоци.

При необходимост Координационният център в София може да разпореди временно пълно спиране на движението в посока столицата, за да се предотврати струпване на автомобили на входа ѝ. В такъв случай трафикът ще бъде задържан на територията на област Перник.

За осигуряване на безопасността ще бъдат разпределени допълнителни полицейски екипи.

При неблагоприятни метеорологични условия срокът за ремонта може да бъде удължен с не повече от една седмица, уточни комисар Дундаков.