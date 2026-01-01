60-годишен мъж е починал след побой и множество прободни рани в Русе. Той водил скитнически начин на живот. За престъплението е задържан 55-годишен мъж, който има 19 предишни осъждания. По първоначални данни на жертвата били нанесени над 60 удара, около 30 от които в областта на главата, съобщиха на съвместен брифинг от прокуратурата и полицията в града, предава NOVA. Предполага се, че част от нараняванията са причинени с твърд предмет, вероятно - намерен гаечен ключ.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 01:30 часа на 28 октомври, като е съобщено за възникнал битов скандал между бездомни лица, които обитавали два изоставени фургона в района на улица „Цветница“ в града.

На място е изпратен полицейски екип. 36-годишен мъж отвел служителите на реда до пострадалия. Той бил открит в съзнание, но в безпомощно състояние, с множество прободно-порезни рани и тежки травматични наранявания по главата и тялото. Потърпевшият бил транспортиран до болнично заведение, където по-късно починал.

Извършени са огледи на местопроизшествието, иззети са биологични следи и веществени доказателства, сред които нож и гаечен ключ, за които се предполага, че са използвани при нападението.

Полицията е установила предполагаемия извършител - 55-годишен мъж. По данни на прокуратурата той е осъждан общо 19 пъти. Сред предишните му престъпления има и грабеж, извършен при опасен рецидив. Последното му изтърпяно наказание било през 2023 година. За настоящото обвинение законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

От прокуратурата заявиха, че към момента точният мотив за престъплението остава неизяснен, но между обвиняемия и жертвата имало обтегнати отношения. По данни на разследващите лицата ежедневно употребявали големи количества алкохол.

Стана ясно още, че обитателите на изоставените фургони нямали постоянна работа. Те се издържали основно чрез събиране и предаване на вторични суровини, случайна работа и социални помощи. Към момента няма информация да са проявявали агресия или непристойно поведение спрямо живеещите в района.

Прокуратурата е внесла искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 55-годишния обвиняем. Разследването продължава, като се очакват резултатите от назначените експертизи, които трябва да изяснят всички обстоятелства около тежкото престъпление.