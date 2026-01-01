Минималното месечно възнаграждение на специализантите, приети на места, финансирани от държавата по клинични специалности, вече не може да бъде по-ниско от 1550,50 евро. Промяната е обнародвана в „Държавен вестник“ с измененията в Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и влиза в сила от днес.

Досега нормативният текст предвиждаше възнаграждението да бъде не по-малко от 2,5 минимални работни заплати за страната.

С измененията се регламентира и създаването на електронен портал за специализанти, който ще бъде част от Националната здравноинформационна система. Този текст влиза в сила от 2 ноември.

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Порталът ще съдържа информация за всички обявени свободни длъжности за специализанти по клинични специалности и конкурсите за заемането им по Кодекса на труда. В него ще бъдат публикувани още данни за местата за специализанти по неклинични специалности, както и за специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

В платформата ще има и информация за графиците на висшите училища за провеждане на теоретичното обучение по различните специалности, както и за определените такси за участие. Предвидено е да бъдат достъпни и електронните книжки за специализация на всички регистрирани специализанти.

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Преди дни министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи пред журналисти, че се предлага възнаграждението на лекарите специализанти, приети по държавна поръчка, да бъде 1550 евро.

По отношение на електронния портал тя обясни, че технически платформата вече работи, но за пълноценното ѝ функциониране е необходима и нормативна промяна.