Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди участието си във форум, посветен на демографията.

С младите лекари съм в диалог още от самото начало на моя мандат и дори съм си предоставила личния мобилен номер. Уважавам тяхното право на протест, все пак живеем в демократична държава, имат справедливи искания, които ще бъдат изпълнени, заяви министърът относно планувания за тази вечер протест. Много се надявам обаче тези техни искания и енергията на младите хора да не бъде използвана за политически цели. Моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания. Работи се по темата за увеличаване на техните възнаграждения, каза още здравният министър.

Относно портала за обяви за специализанти в здравеопазването Ивкова обясни, че той чисто технически работи, а за да може да заработи напълно, трябва да премине и нормативна промяна.