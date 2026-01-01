В България липсва проектиране на магистрали. В рамките на тази година ние трябва да започнем да проектираме около 1300 км магистрали, скоростни трасета и четирилентови пътища, за да постигнем нормална свързаност в страната. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който представя „Политиката на МРРБ през бюджета за 2027 г.“

Тези 1300 км са липсата да живеем нормално като европейци в тази държава, открои той.

„Предвидили сме 40 обекта за проектиране и строителство във ВиК сектора. Видяхме, че на много места има проблеми с водоснабдяването“, каза още той.

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„Фокусирали сме се върху обекти, които са изоставени изключително много във времето. Това са Софийският околовръстен път и Пловдивският околовръстен път. Те са в изключително начален етап и ще намерят място не само в бюджета за 2027 г., но и в следващите“, обясни Шишков.

За Пловдивския околовръстен път Иван Шишков съобщи, че в участъка към магистрала „Тракия“, който е с дължина около 2,66 км, има напредък към строителство. За „Южната дъга“ обаче липсват процедури по ОВОС и се работи за преодоляване на изоставането, коментира министърът.

БТА

Той показа карта с магистралите, които дори не са проектирани:

Автомагистрала Русе-Маказа - 152 км. Единственото, което се случва сега, е строителството на участъка от Русе до Бяла. Първият лот от това трасе започна да се строи сега в рамките на нашия кабинет. За цялата тази магистрала ще търсим концесионер, със сигурност ще има интерес за нея.

Скоростният път Монтана - София с тунел под Петрохан - изключително важен скоростен път, защото ще свърже Видин със София и Кулата и ще е най-пряката връзка. Заложено е 2027 г. и нашата амбиция е да го завършим до отчуждаване и подробен устройствен план, за да търсим концесионери и там.

Автомагистрала "Черно море" - в момента участък от Бургас до Варна (116 км), който го има и в бюджета за 2026 г., но единственото, което се прави е процедурата за ОВОС и избор на трасе. Този участък и другите към Дуранкулак и Малко Търново трябва да бъдат обединени, за да се постигне един общ проект. Тази магистрала трябва да бъде някъде към 275 км

Автомагистрала "Рила" (около 107 км) - нея също започваме да проектираме. Нашата амбиция е да завършим проекта за тези 107 км.

Автомагистрала "Струма" - Връщаме се на нея, защото я строим повече от 10 години, която всяко лято се превръща в кошмар за българските граждани. Кошмарът обаче идва оттам, че днес аз ви казвам, че все още няма проекти за автомагистрала "Струма". Ще направим и довършим проектирането на автомагистрала "Струма". Има един участък около 2 км преди КПП-то с Гърция. На всички, които са пътували до Гърция, им прави впечатление, че магистралата завършва странно. Там има едни обекти, които са незаконно строителство. Кое е по-важно - четири незаконни обекта или магистрала през КПП "Кулата"? Ние вече сме в Шенген, но няма значение, че сме в Шенген, павильоните са по-важни, заяви Шишков. Преди 3 години започнах процедурата. Възложих да влезем в КПП-то с 5 ленти. Когато дойдох в МРРБ видях проект с 4 ленти, за да запазим 4 павилиона. Ще го направим такова, каквото трябва да бъде и то в рамките на тази година.

Скоростният път Враца - Монтана - няма дори проект. За 15-километров път три години не се е случило нищо. Ще търсим възможност да бъде финансиран с европейско финансиране. Това е можело да се случи, но безхаберието в годините назад не е позволило.

Трябва да направим скоростно трасе Русе - Шумен и пътя от Пловдив към Смолян и да започне проектиране връзката с КПП-то - проектирането за тях най-вероятно няма да бъде 2027 г., но те ще бъдат част от нашите приоритети.

Това е регионалната стратегия, посочи Шишков. Той откори 770 км като стратегически, които трябва тази година да бъдат завършени до етап проект и подробни устройствени планове и да се започнат процедури, за които да се потърси публично-частно партньорство.

По думите му автомагистрала "Струма" дори е влязла в предизборната кампания.