В тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ в тръбата за София през тази седмица – 26 октомври до 1 ноември, са положени около 210 м хидроизолация от двете страни на съоръжението, отчетоха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Изпълнени са тротоарни блокове с дължина 66 м вдясно и 78 м вляво. Изцяло е премахнат трошеният камък, с който бяха засипани изкопите за монтиране на отводнителните улеи. Изкопът се намира в пътното платно, непосредствено до тротоарите и е с дълбочина от 80 см до 1 м и широчина 70 см. Почистеният участък е 240 м отляво и 60 м отдясно на съоръжението.

Монтирани са 290 броя линейни отводнители от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно. Почистени са сводовете на предпорталните рамки от двете страни на тунела. Продължават подготвителните дейности за монтажа на две двойки вентилатори.

Агенция „Пътна инфраструктура“

Работата на обекта е на двусменен режим.

Актуална информация за временната организация на движение и напредъка на ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Топли дол“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярно актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.