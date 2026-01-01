Над 1000 евро са откраднати от детска занималня в Русе. Кражбата е извършена в периода между 26 и 27 октомври, съобщават от ОДМВР – Русе.

Сигналът е подаден във Второ районно управление. При извършената проверка не са установени следи от взломяване. По данни на служителите през посочения период прозорец на помещението е бил оставен отворен.

Нанесената щета е на стойност над 1000 евро. По случая е образувана преписка и полицията работи по установяване на извършителя.

При друг случай, регистриран в Първо РУ – Русе, мъж е откраднал парфюм на стойност близо 120 евро от дрогерия в града. Посегателството е извършено на 26 октомври. Работата по издирването на извършителя продължава.