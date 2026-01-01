Дроновете, които поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, според нашата експертиза са стари, модифицирани и всички данни водят до много прецизна руска технология. Руснаците са започнали да работят много добре конструктивно. Това заяви президентът на Международната асоциацията за борба с дроновете Стайко Топалов в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

По думите му те са сравнили мнението си с експерти и те са категорични на 99%, че това са руски дронове. „Коментираната „Мурена-300С“ старата версия, която може да се намери в интернет, докато тук виждаме една нова версия. Личи си, че е изработена много прецизно. Най-вероятно дронът се управлява чрез сателитна комуникация. Подобрена е и хидродинамиката му. Най-вероятно към момента се управлява с джойстик”, каза той.

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„Виждаме на кадрите, че дронът се приближава. Най-вероятно операторът иска да предупреди хората. Все пак знаят, че с тези устройства убиват хора. Освен това се вижда, че той захожда, прави една маневра и тогава се врязва в кораба. Това е много интересно, т.е. умишлено иска да бъде забелязан достатъчно рано”, смята Топалов.

Експертът обясни, че тези дронове могат да бъдат заглушени. „Ако използва GPS сигнал, може да бъде нарушен той. Има няколко метода, с които може да му се въздейства, включително по кинетичен начин. Най-добрият вариант е тези системи да бъдат откривани отдалеч и унищожавани незабавно”, изтъкна той. Топалов допълни, че въпросните дронове се движат с доста голяма скорост - между 50 и 70 км/ч, но в същото и носят огромни товари – между 200 и 300 килограма взрив.

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Той изрази съмнение за автентичността на кадрите, които бяха разпространени. „Вече и децата могат да направят подобни видеа. Трябва да имаме предвид, че се виждат доста детайли от палубата. Това дава основание да смятаме, че видеото е достоверно, но може и да е манипулирано”, смята президентът на Международната асоциацията за борба с дроновете.

„Аз мисля, че нямаме способности да предотвратим такъв случай. Нека политиците спрат да успокояват хората и да им дават лъжливи уверения и фалшиви надежди. Би станал много страшен инцидент. Ако има 200 килограма взрив, половин пристанище ще изчезне”, каза Топалов.