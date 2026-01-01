♦ Потъване

Поразеният с три морски дрона контейнеровоз „CONTSHIP JET“ е потънал тази нощ, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Корабът беше ударен вчера, на около 21 мили югоизточно от Шабла. Екипажът от екипажът от 18 души - 14 филипинци и четирима украинци, беше спасен, а моряците бяха транспортирани във Варна.

Информацията бе потвърдена от Трафик Контрол и Морска администрация, посочва БТА. и Капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, заяви пред NOVA, че органите за контрол на движението на корабите в Черно море са установили потъването. Той обясни, че държавата трябва да поиска от корабособственика пълен опис на всички товари, които са били на кораба, за да се прецени опасността, ако има плаващи контейнери. Издадено е и съобщение до всички кораби, за да следят за такива контейнери във водите.

Нова атака с три морски дрона в Черно море на 21 мили от Шабла

♦ 421 контейнера на кораба - стартират спешни проверки на водата и обследване на контейнеровоза

Корабът беше натоварен с 421 контейнера, пълни с различни горива и други опасни класове товари, каза снощи командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов. Част от тях – 20 контейнера, са паднали зад борда.

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза „CONTSHIP JET“, съобщиха от Областната администрация във Варна. След оценката на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо, уточняват от областна управа. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България, съобщават още от Областна администрация. Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия. Областна администрация - Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще вземат днес проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Екипи на Министерството на отбраната вчера взеха проби от две точки в териториалните води.

Изследванията на взетите проби от морската вода ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас. Предвидено е и пробонабиране в района около контейнеровоза, като резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС. Целта е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са налице промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само с визуален оглед.

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♦ "Дронове са дошли от изток"

Дроновете, ударили контейнеровоза през вчерашния ден, дойдоха от изток, каза пред бТВ началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов. Той подчерта, че нашата страна полага нарастващи усилия по отношение на разузнаване, наблюдение, анализ на обстановката и ранно предупреждение.

Дроновете дойдоха от източно направление, имаме достатъчно информация, която сме споделили с компетентните органи както в национален, така и в съюзен мащаб, допълни Ефтимов. По думите му сега предстои данните да бъдат анализирани. Той изтъкна още, че няма началник на отбраната, който да дава категорична информация за произход на злонамерени действия.

Адмиралът обрисува обстановката, която се е получила, като посочи, че при появата на заплахата от изток авиацията е била в готовност, вертолетите – също, пуснати са безпилотни средства, но тежките метеорологични условия са ги ограничили. Беше задействан алгоритъм, който бе в състояние да произведе съответната реакция, посочи Ефтимов. Той обаче подчерта изрично, че извън териториалните води нямаме правомощия да действаме.

Контейнеровозът, който е плавал под либерийски флаг с курс от Хайфа към пристанище Констанца, е петият ударен плавателен съд в българската изключителна икономическа зона през последния месец. Този път обаче българското командване е имало изпреварваща информация. Тя е дошла от френския морски патрулен самолет "Атлантик", който е забелязал безекипажни катери на около 30 морски мили от Калиакра. В очакване, че може да се стигне до атака, всички кораби в района са били предупредени, а към зоната са изпратени превантивно спасителни катери. По обяд, „CONTSHIP JET“ е ударен от 3 дона. Според командира на военноморските сили не е имало начин те да бъдат прехванати и унищожени.

Контраадмирал Кирил Михайлов, който е командир на ВМС снощи заяви: "Корабите в района бяха предупредени и на 16 канал от морския патрулен самолет за приближаващите дронове".

Областният управител Марио Смърков от своя страна каза, че има потвърждение от представител на собственика на кораба, че е осигурил хотел, в който да бъдат настанени моряците.

Разследването по случая с ударения кораб продължава.