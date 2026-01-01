Специализирана полицейска операция с участието на служители на Зонално управление (ЗУ) „Жандармерия“ е в ход на територията на Районно управление Оряхово, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца.

Целта е предотвратяване и пресичане на нарушения на изборното законодателство.

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност във Великотърновско (СНИМКИ)

На територията на Мизия и селата Софрониево и Крушовица до момента са извършени проверки на пет частни адреса, 67 автомобила и 77 души.

Съставени са 34 фиша и 22 електронни фиша за скорост по Закона за движение по пътищата.