В Бюджет 2027 няма да се отменят или намаляват анонсираните вече от министър-председателя Румен Радев на заседанието на Министерския съвет от 14 октомври увеличения на средствата в подкрепа на семействата и децата, майките, учениците, студентите, пенсионерите, по отношение на доходите, както и в подкрепа на българския бизнес, това се казва в позиция от Министерски съвет.

"Правителството ще изпълни тези поети ангажименти, въпреки наследените прекомерен дефицит, празна хазна и поети необезпечени ангажименти за години напред", пишат от МС.

"Недостойно е лидери на политически партии, носещи пряка отговорност за тежкото състояние на държавните финанси, системно да манипулират обществото с предизборна цел", пишат от МС.