Десетки плавателни съдове и конвои, включително под български флаг, са блокирани повече от два месеца в унгарския участък на река Дунав. Ситуацията води до загуби за милиони евро и създава риск от повреждане на товарите. За проблема сигнализира сдружението „Българска дунавска камара“ в писмо до министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и до заместник-министъра на външните работи Христо Полендаков.

Това съобщи за БТА Драгомир Кочанов, член на Управителния съвет на сдружението.

В писмото се посочва, че продължителното блокиране прави невъзможно изпълнението на договорите за превоз, а престоят на плавателните съдове надхвърля обичайните търговски и технологични срокове. Заради затрудненото преминаване много кораби под български флаг изобщо не се отправят към унгарския участък или не се подават за товарене.

Спор заради подводни прегради по реката

От „Българска дунавска камара“ признават, че ниските нива на водата са следствие от климатични фактори. Сдружението обаче възразява срещу инженерни действия на унгарската държава в речното корито, сред които изграждането на подводни прегради и прагове с цел осигуряване на охлаждаща вода за АЕЦ „Пакш“.

Според организацията тези действия са предприети, без да бъдат осигурени алтернативни безопасни маршрути за корабоплаване.

Последиците за българския речен флот са сериозни. По данни на сдружението загубите вече възлизат на милиони евро, съществува реален риск от увреждане на блокираните товари, а корабособствениците са изправени пред значителни неустойки заради неизпълнени доставки.

Искат незабавна намеса на държавата

От „Българска дунавска камара“ настояват за незабавна и решителна намеса на българската държава на международно и дипломатическо ниво.

След изпращането на писмото Министерството на транспорта и съобщенията е реагирало бързо и вече е насрочена онлайн среща с членовете на сдружението, съобщи Кочанов.

В „Българска дунавска камара“ членуват около 20 фирми и представители на транспортни, ремонтни, драгажни и фериботни дружества.