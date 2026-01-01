Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори търговски обект в Пазарджик заради сериозни нарушения на хигиенните изисквания. При проверки в други магазини в областта са открити храни с изтекъл срок на годност и продукти без посочена страна на произход.

Инспекторите са установили силно занижена хигиена в търговската зала, включително около стоките на регалите с пряк достъп на потребителите, както и в складовите помещения. Издадени са заповед за спиране на дейността и предписание за отстраняване на нарушенията. Обектът ще може да отвори отново след проверка, която потвърди, че несъответствията са отстранени.

Над 700 кг продукти без посочен произход

При проверки в обекти на големи търговски вериги в областта са открити и възбранени 279 кг ориз, 385 кг захар и 44 кг брашно, върху чиито етикети не е посочена страната на произход.

В друг търговски обект са установени 28 кг храни от животински произход с изтекъл срок на годност. Те са насочени за унищожаване.

Проверяващите са констатирали и разминавания между информацията за страната на произход върху етикетите на продуктите и данните на рекламните табели над тях.

За установените нарушения са предприети административни мерки, включително съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Съвместните проверки на БАБХ, Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) продължават. Институциите контролират доставките и предлагането на хранителни продукти с цел спазване на законовите изисквания и защита на потребителите.