Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 2 836 200 евро по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. за закупуване на ваксини срещу варицела за деца и срещу респираторно-синцитиален вирус за бременни жени, съобщиха от правителствената пресслужба.

От общата сума 1 904 800 евро са предназначени за ваксина срещу варицела като задължителна имунизация за деца на възраст 12–15 месеца, включена в Имунизационния календар на България. Други 931 400 евро са за ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно-синцитиален вирус, като целева имунизация за бременни жени от 24-тата до 36-ата гестационна седмица.

Предложенията за включване на новите ваксини в имунизационната политика са на Националния експертен съвет по имунизации. Извършени са необходимите промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България и са сключени договори за доставка на необходимите количества ваксини за тази година.

В съобщението се посочва, че варицелата е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков път, със значително здравно и социално въздействие. Респираторно-синцитиалният вирус може да причини от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета под шестмесечна възраст, като най-засегнати са тези под два месеца. Ваксинирането на бременните осигурява защита на кърмачетата през първите месеци от живота, се отбелязва в съобщението.

Средствата са по бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ в рамките на „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“.