Със заповед на вътрешния министър от 27 октомври комисар Светослав Димитров е временно преназначен на длъжността началник на отдел „Разследване“ в ОД на МВР-Видин.

Директорът на ОД на МВР старши комисар Светослав Григоров, в присъствието на окръжния прокурор Ваня Ненкова и на районния прокурор Илияна Целова, представи комисар Димитров пред разследващите полицаи от отдела.

ОД на МВР-Видин

"Отдел „Разследване“ е стратегическо звено в структурата на дирекцията, от всички вас очаквам отговорност към поставените задачи", подчерта старши комисар Григоров.

Прокурор Ненкова и прокурор Целова поздравиха комисар Димитров. "Гледаме в една посока и имаме една обща цел - спазването на закона", посочи окръжният прокурор.

И полицията във Видин е с нов директор (СНИМКИ)

Димитров е роден през 1979 г. във Видин. Завършил е право в ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград. Професионалната му кариера в МВР започва през 2006 г.

ОД на МВР-Видин

В продължение на две десетилетия е работил като разследващ полицай във видинската полиция. През годините е награждаван многократно за отлична работа и постигнати високи резултати.

Досегашният началник на отдела - комисар Анелия Йорданова, напуска вътрешното министерство поради пенсиониране.