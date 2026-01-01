Рафтовете с консервиран боб, бутилирана вода и батерии започнаха да се изпразват във Великобритания, след като правителството призова домакинствата да се подготвят за извънредни ситуации — от кибератаки и прекъсвания на електрозахранването до екстремни метеорологични явления. Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг определи засиления интерес към подготовката за извънредни ситуации като „окуражаващ“ знак.

Министърът приветства увеличеното търсене на стоки от първа необходимост, след като миналата седмица Лейбъристката партия отправи сериозно предупреждение, че Великобритания може да се сблъска с прекъсвания на обичайния начин на живот вследствие на кибератаки, екстремни метеорологични явления и заплахи от враждебни държави.

Оттогава търговците на дребно отчитат рязък скок в продажбите на основни продукти. Онлайн търговец например съобщава, че в понеделник няколко марки бутилирана вода са били изчерпани. Изчерпани били и някои разновидности на някои супи.

Верига за замразени храни отчете 40% увеличение на продажбите на консервирани продукти, както и силно търсене на бутилирана вода, което свърза с правителственото предупреждение.

„Запасите ни остават на добро равнище“, заяви говорител на супермаркета.

Запитан за данните за увеличеното презапасяване, министърът заяви пред предаването Newsnight на BBC:

„Окуражаващо е, че хората предприемат практически стъпки, за да бъдат подготвени. Наличието на няколко основни стоки у дома — от консервирани храни до фенерчета — помага на домакинствата да се справят с различни прекъсвания на нормалния живот, независимо дали става дума за наводнения, прекъсвания на електрозахранването или спукани тръби. Всички можем да допринесем за по-устойчива Великобритания.“

Увеличеното търсене дойде, след като правителството публикува списък с препоръки за подготовка при извънредни ситуации в новото официално ръководство „Бъдете готови“.

Сред основните препоръки е домакинствата да разполагат с достатъчно храна и вода за три дни, както и с пари в брой в случай на срив на системите за електронни плащания.

Според ръководството трябва да се предвидят поне девет литра вода на човек, храни, които не изискват електричество за приготвяне, резервни зарядни устройства и храна за домашните любимци.

В документа, предназначен за разпечатване и съхранение, се препоръчва също да се осигурят радио с ръчно навиване или на батерии, тоалетна хартия и бебешка храна.

Миналия четвъртък Стрийтинг призова всяко домакинство да подготви тридневен запас от трайни хранителни продукти, бутилирана вода, FM радио и одеяла за случаи на хибридни атаки, извършени от терористи или враждебни държавни структури.

Препоръките са част от по-широка национална стратегия за устойчивост, чиято цел е Великобритания да бъде подготвена за три основни групи рискове: тежки метеорологични явления, кибератаки и външна агресия, особено от страна на Русия.

Супермаркетите обаче заявиха, че днес са по-добре подготвени да посрещат резки увеличения на търсенето благодарение на реформите във веригите за доставки след пандемията от COVID-19. Тогава паническото пазаруване доведе до недостиг на тоалетна хартия, паста и дезинфектанти в цялата страна.

Асоциацията на магазините за хранителни стоки също заяви, че през уикенда не е имало „съществена промяна“ в продажбите на стоки от първа необходимост. Някои източници обаче предупреждават, че част от потребителите може да прекалят с презапасяването в отговор на правителствените препоръки.

На фона на бурното време през миналата седмица премиерът и министърът на жилищното строителство Анджела Рейнър председателстваха среща на върха за рисковете от горски пожари в петък. По време на срещата Анди Бърнам отбеляза, че „неочакваните събития сякаш стават все по-чести“.

„Очевидно метеорологичните явления са важен фактор. В момента Великобритания е изправена пред бури, а ние съчувстваме на хората в Корнуол, които са без електричество. Наличието на необходимите запаси у дома е важно, за да могат хората да се справят в подобни ситуации“, заяви той.

„Говорим за устойчивостта на обществото. Именно затова организираме тази среща на върха и предоставяме тези насоки на обществеността.“

„Възможно е да ни предстои зима с по-сериозни наводнения, затова е важно да осъзнаваме всички тези рискове и да предприемаме необходимите мерки.“

Критиците на плановете за подготовка при извънредни ситуации обвиниха правителството, че поучава гражданите с назидателен тон и „насърчава паниката“, докато не успява да увеличи разходите за отбрана на Великобритания.

По-рано тази седмица Анди Бърнам се пошегува, че ще включи и Twiglets — популярна британска солена закуска — в запасите си за извънредни ситуации. Той направи коментара в предаването на Мат Чорли по BBC Radio 5.

„Обичам боба си, така че имам доста от него в шкафа, както и супа. Мисля, че това са нещата, които бих препоръчал на хората да си осигурят, наред с Twiglets“, заяви той.

„Не съм сигурен, че бих могъл да издържа твърде дълго без тях.“