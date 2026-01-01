Инженер Гошо Атанасов е новият директор на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас.

Името му вече фигурира в официалната интернет страница на централното ведомство като ръководител на бургаската структура.

Процедурата за избор на нов началник започна в началото на септември тази година, когато централното управление на институцията обяви конкурс за мястото.

Окончателният резултат и крайното класиране от конкурса бяха оповестени на 13 октомври, но без да се съобщават конкретни имена.

Досега начело на регионалното звено като временно изпълняващ длъжността беше инж. Кети Вълкова-Желязкова. Тя пое ръководните функции на 1 април тази година с ангажимент да управлява дирекцията до приключването на конкурса и избора на титуляр.

Инж. Атанасов е общински съветник в Общински съвет-Средец. През 2023 година беше кандидат за кмет на общината.