От „Демократична България“ (ДБ) питат дали нашите служби са били предупредени от службите на чужда държава седмица по-рано за палежа на антени на „Старлинк“ (мрежа от нискоорбитални сателити – бел. ред.) у нас.

Изслушването за „Старлинк“ не се състоя, вместо това чухме премиерът Радев и вътрешният министър да ни обяснят, че всичко е наред и работата е свършена, коментира на брифинг пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от парламентарната група „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

Поради липса на кворум в залата, след две регистрации, извънредното заседание днес на Народното събрание, свързано с изслушвания за палежа на антени на „Старлинк“ и за помилвания, не се състоя.

Поради несъстоялото се днес заседание на парламента премиерът и вътрешният министър не можаха да отговорят на въпроси дали сме били предупредени от службите на чужда държава поне седмица по-рано, че такъв палеж ще има в Българя и, ако да, дали сме взели мерки, коментира Мирчев. Как е възможно двама деветнайсетгодишни да влязат на територията на България, да подпалят антени, после да излязат и нашите служби нищо да не знаят, попита той. След като са ни предупредили, имало ли е патрул на МВР до антените и какво е правил той, докато двамата са палили антена след антена. Когато двама деветнайсетгодишни дойдат с един „Туарег“ и запалят ключов комуникационен обект, дали това е за хвалене или повод да се замислим, изтъкнаха от ДБ. Държавата не ни уведоми за този палеж, трябваше ние да направим това и то 48 часа по-късно, 24 часа след палежа ние знаехме, знаеха и службите, само че в сводките на МВР нищо не съществуваше, защото някой трябва да обясни кой иска да пали антените на „Старлинк“, отговорът го знаят всички, само че никой не смее да го каже, заяви Ивайло Мирчев.

Той посочи, че у нас на две места има такива антени и второто място е било обезпечено с два полицейски екипа, след като от ДБ са изнесли информацията за пожара на другите антени. Това е пълна некадърност на българските служби, чужда партньорска служба е предупредила, добави депутатът.

Във връзка с изборната кампания Мирчев отхвърли твърдения, които са чули, по думите му вчера, че един от спонсорите на кампанията на Андрей Гюров се занимавал с дронове за Украйна. В същото време Ивайло Мирчев съобщи, че разполагат с информация, че „преди по-малко от 48 часа на среднощна среща е била планирана подготовка на компромат срещу Гюров, за да може той да бъде сринат емоционално“. Решили са да го удрят с компромат от типа „червената книжка на Стефан Софиянски“, отбеляза съпредседателят на „Да, България“. Да ги предупредим, че няма да стане по този начин, следим всяко тяхно действие, достатъчно добре информирани сме и няма да стане с компромати, обяви той

На въпрос Мирчев посочи, че за балотажа Гюров – Кандев са получи вече подкрепа от „Синя България“, от „Морал, единство, чест“, от Николай Ненчев (издигнат от „Български земеделски народен съюз“). Подкрепа очакваме от българските граждани, заяви Ивайло Мирчев, като благодари на тези 15% от ГЕРБ, които са гласували за Гюров и Кандев на първия тур.

За да бъдат спрени манипулации, че някой иска да ни вкарва във война, от ДБ внасят декларация, която да препотвърди декларацията на 51-вото Народно събрание за неучастие на български въоръжени сили на територията на Украйна. Само авторитарните режими използват страха и насъскването, за да си осигурят електорален резултат, коментира съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. По думите му, в паниката си, че ще загубят изборите Илияна Йотова и „Прогресивна България“ са преминали „в остра форма на лъжи от официална трибуна, през тролски ферми, стотици хора разпространяват лъжи, че някой иска да вкара България във война“. Никой не иска да вкара страната ни във война, нито ние, нито Андрей Гюров, България е за мир, подчерта Божанов.

От ДБ имали съмнения за опити за корпоративен вот заради поръчка за участък от 2,7 км. на АМ „Струма“ до Симитли за около 108 млн. евро. Т.е. километърът струва около 40 млн.евро, да не се окаже, че някои хора от „Прогресивна България“ са тръгнали да осигуряват корпоративна подкрепа за Илияна Йотова между двата тура, коментира Ивайло Мирчев.