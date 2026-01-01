При все още непълни резултати изглежда, че партията „Ликуд“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху се представя по-добре от очакваното и се очертава като най-голямата отделна партия.

Съществуващият му блок от ултранационалистически и ултраортодоксални еврейски партии обаче засега не изглежда в състояние да осигури необходимото мнозинство от 61 места в 120-местния парламент. Анализатори предупреждават, че картината може да се промени, тъй като първоначалните резултати са повлияни от по-ранното преброяване на гласовете в райони, традиционно подкрепящи десницата.

Преди изборите широко се очакваше резултатът да доведе до политическа безизходица. Избирателната активност надхвърли 77%.

В силно фрагментираната политическа система на Израел предварителните данни показват, че основният съперник на Нетаняху — бившият военен началник Гади Айзенкот — трудно би могъл да събере парламентарно мнозинство без подкрепата на партии, представляващи арабското малцинство в страната. Според частичните резултати тези партии са на път да изравнят или да надминат досегашния си рекорд по брой места в парламента.

По време на предизборната кампания повечето еврейски опозиционни партии обещаха да не си сътрудничат с листите с преобладаващо арабско представителство, като се позоваха на различията в ценностите и политическите си позиции.

Въпреки това арабските партии може да се превърнат във влиятелен фактор, ако други политически сили решат да преговарят с тях за подкрепа.

На тези избори избирателната активност сред арабските граждани на Израел изглежда е била особено висока. Те съставляват около една пета от населението, а мнозина от тях се самоопределят като палестински граждани на Израел.

За голяма част от тях вотът беше възможност да се противопоставят на правителството, определяно от критиците му като най-дясното в историята на страната. Те го обвиняват, че насърчава расизма и задълбочава обществените разделения.

Важна уговорка към всички предварителни анализи е, че значителен брой бюлетини все още не са преброени. Става дума предимно за гласове по специални процедури, включително на израелски военнослужещи. Затова окончателната картина може да се изясни едва след ден-два.

През нощта и Нетаняху, и Айзенкот се обърнаха към своите привърженици, като заявиха, че ще работят за съставяне на следващото правителство.

„Десният блок има ясно и решително мнозинство сред ционистката общественост, сред еврейската общественост и сред всички, които подкрепят еврейската държава. Това вече е ясно. Имаме решително мнозинство“, заяви Нетаняху пред ликуващите си поддръжници, без обаче да обяви победа.

„Трябва да сформираме силно национално дясно правителство. Именно това трябва да направим“, добави той.

„Обществото избра промяната“, заяви Айзенкот пред привържениците на партията си „Яшар“ след публикуването на резултатите от екзитполовете, повечето от които първоначално даваха предимство на опозицията.

„Коалицията на провала загуби доверието на хората. Израелската общественост гласува против продължаването на управлението на Бенямин Нетаняху“, каза той.

„Ще работя с партньорите си, за да гарантирам, че волята на народа ще се превърне в ционистко правителство — стабилно и добро за всички граждани на Израел. И то бързо, защото моментът го изисква и защото страната трябва отново да бъде обединена“, добави Айзенкот.

Израелското общество остава дълбоко разделено, а тези избори, както и предишните, подчертаха разломите в него. Вотът беше своеобразен референдум както за лидерството на Нетаняху, срещу когото се води дело за корупция по обвинения, които той отрича, така и за бъдещата посока на развитие на страната.

През последните четири години премиерът и коалиционните му партньори насочиха Израел към по-твърда религиозна и националистическа политика. Преди безпрецедентното нападение, водено от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. и последвалите военни конфликти в Газа, Ливан и Иран, страната беше разтърсена от масови протести срещу плана на правителството за съдебна реформа.

Много израелци искат страната им да се придържа по-твърдо към либералните и светските ценности.

Забележително е обаче, че бурните събития през последните четири години изглежда не са променили съществено основните модели на гласуване.

„Социологическите проучвания показват, че съотношението между двата основни политически лагера — подкрепящия Нетаняху и противопоставящия му се — остава приблизително същото“, заяви преди изборите професор Тамар Херман, социолог от Израелския институт за демокрация.

„Хората очакваха, че след 7 октомври Нетаняху ще бъде разгромен или дори отстранен от власт, но това не се случи“, добави тя.

Още в изборната нощ основните политически сили започнаха интензивни преговори и политически маневри в опит да съставят ново коалиционно правителство.

„Всяка страна ще се опита да привлече депутати от другия лагер или да провери дали може да състави правителство на малцинството. Ще бъдат изпробвани всякакви политически ходове“, коментира ветеранът израелски журналист и писател Яаков Кац.

„Но това може да не даде резултат и да минат седмици или дори месеци, преди да стане ясно дали някой действително е способен да състави правителство“, добави той.

Обикновено по-големите партии се опитват да привлекат по-малките с обещания за министерски постове, бюджетно финансиране или подкрепа за конкретни политики.

Сега ключовият въпрос е дали участниците в основния опозиционен лагер, обединен около идеята за промяна, ще бъдат готови да нарушат досегашното табу и да договорят политическо сътрудничество с арабските партии.

По време на кампанията един от лидерите на този лагер — десният политик Авигдор Либерман — заяви, че няма да участва в правителство на малцинството, което разчита на подкрепата на арабските партии.

Тази позиция отразява нарастващото недоверие и враждебност към арабските граждани след нападението от 7 октомври.

При скорошна среща с Мансур Абас, лидер на „Раам“ — по-малката от двете основни арабски политически листи, — той заяви, че иска партията му да участва в следващото правителство. Абас вече беше част от разнородната коалиция, която отстрани Нетаняху от власт за кратко в периода 2021–2022 г.

Според него след изборите потенциалните партньори може да проявят по-голяма готовност за сътрудничество.

„Това са познати партийни и политически съображения. Всички политици в Израел казват едно преди изборите, а след това говорят по различен начин“, заяви той.

„Вече сме преживявали подобни ситуации и това не ни притеснява“, добави Абас.

Междувременно Нетаняху и съюзниците му започнаха кампания срещу легитимността на арабските партии, представяйки арабските граждани като потенциална вътрешна заплаха.

Какво следва?

След като окончателните резултати бъдат представени на израелския президент Ицхак Херцог, очаквано през следващата седмица, той ще проведе консултации с лидерите на партиите, спечелили места в парламента.

След това президентът ще възложи на кандидата, който има най-добри изгледи да събере необходимата подкрепа, да се опита да състави правителство.

Ако кандидатът не успее да осигури мнозинство в рамките на определения срок, който може да достигне шест седмици, възможност да опитат може да получат и други политически лидери.

Ако след всички преговори никой не успее да състави управляваща коалиция, през следващите месеци може да се стигне до нови избори и целият процес да започне отначало.

Дотогава правителството на Нетаняху ще продължи да изпълнява функциите си, докато бъде сформиран нов кабинет.