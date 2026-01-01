Два тира и автобус се запалиха след катастрофа на пътя Русе - София. Загинали са двамата шофьори на камиони, пътниците от автобуса са изведени навреме.

Тежкият инцидент е станал тази нощ около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево.

По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил. Преди това обаче 38-те пътници в него са били изведени. Има данни за леко пострадали.

Изградени са обходни маршрути през селата.

На място има екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията.