Бившият сръбски президент Александър Вучич обяви, че новото правителство, което ще бъде сформирано от Студентската листа, победителите на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, ще бъде антисръбско и е възможно най-лошият вариант за Сърбия досега, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

В интервю за сръбската частна телевизия "Информер" Вучич каза снощи, че в средите, които ще сформират новия кабинет няма подготвени и компетентни хора, няма и интелектуалци, каквито по думите му са били бившият сръбски президент Воислав Кощуница и покойният сръбски премиер Зоран Джинджич, сформирали Демократична опозиция на Сърбия (ДОС) с цел отстраняването от власт на югославския лидер Слободан Милошевич на 5 октомври 2000 г.

Според Вучич единственото решение за Студентската листа е „да остане и да оцелее в бъдеще“.

„Говорим за буквално антисръбско правителство, което не само ще признае, че сме геноцидна нация и ще отмени всичко, което направихме в Общото събрание на ООН, но и ще наложи санкции на Русия“, каза Вучич.

Той отбеляза, че Сърбия е изправена пред труден период, но неговата Сръбска прогресивна партия ще успее да върне страната "в правилния път".

„Готови сме да разговаряме с всички движения, с всички хора с добра воля, с всички, които разбират мащаба на тази измама", каза Вучич, визирайки Студентската листа.