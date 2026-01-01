Граждани излязоха по улиците на сръбските градове, за да отпразнуват победата на студентите на парламентарните избори, още след първите думи на бившия президент Александър Вучич, с които той обяви, че е загубил изборите, предава кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

След масовите протести: Вучич призна загубата си на предсрочните парламентарни избори

В Белград множество блокира движението на пл."Славия", където се проведоха най-многобройните митинги през последните почти две години вследствие на общественото недоволство от инцидента на жп гарата в Нови Сад, когато загинаха 16 души.

Празнуващите граждани спонтанно разрушиха загражденията в Пионерския парк при сградата на Президентството, където се събираха привържениците на Вучич, за да го направят отново достъпен за обществеността.

Студентите публикуваха в профилите си в Екс и в Ютуб изявление, в което казват, че все още техни представители броят бюлетините, и призоваха всички сръбски граждани да пазят извоюваната победата мирно и с достойнство.

„Тази вечер не е само за резултатите, а за хората, които вярваха и продължиха да се борят. Това е победа над страха, благодаря ви за всяка жертва и всяко усилие. Тази победа не е ничий трофей, а победа за гражданите, но победата носи и отговорност“, каза акад. Радомир Саичич от името на студентите и призова никой да не се поддава на провокации.

Празненства тази нощ има в Нови Сад, в Кралево и други сръбски градове.