Кремъл заяви днес, че ще продължи да развива отношенията си със Сърбия въпреки поражението на съюзника на Москва Александър Вучич на парламентарните избори, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда, че новата политическа сила, която ще поеме властта в Сърбия ще разбере, че сътрудничеството с Москва е изгодно за Белград.

"Ние на свой ред възнамеряваме и занапред да способстваме по всякакъв начин за развитието на отношенията ни с Белград, но както знаете, тангото се танцува от двама", посочи Песков.

Той изтъкна, че Москва се надява бившият президент на Сърбия и лидер на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич да продължи да допринася за развитието на двустранните отношения с Русия.

"Ние знаем, че Вучич ще остане на политическата арена и се надяваме, че дори от опозиция, той все пак ще допринася за развитието на двустранните отношения", отбеляза Песков.

Говорителят на Кремъл приветства също така преизбирането на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва, който "предприема много усилия за развитието на сътрудничеството с Русия – както в двустранен план, така и на международната сцена като цяло".

"Той прави много не само за развитието на двустранните отношения, но и за продължаването на процесите в рамките на БРИКС и други организации и поддържането на сътрудничеството с Русия на международната сцена. Ние се надяваме, че всички тези процеси ще продължат и в бъдеще", допълни Песков.