Внучката на Томас Маркъл заяви, че обвиненията срещу него, свързани с предполагаемо притежание на изображения на сексуално насилие над деца, не са я изненадали. По думите ѝ тя винаги е усещала, че „нещо не е наред“ с него.

Ноел Расмусен, племенница на Меган Маркъл, направи това изявление дни след като филипинската полиция съобщи, че разследва 82-годишния Томас Маркъл по подозрения, че притежава „стотици, ако не и хиляди“ изображения на сексуално насилие над деца.

Филипинският министър на вътрешните работи Джонвик Ремула заяви, че Маркъл изглежда е „възможен сексуален престъпник от най-груб вид“.

Томас Маркъл отрича да е извършил нарушение. Той признава, че е плащал за секс във Филипините, но твърди, че става дума единствено за контакти с пълнолетни проститутки.

Бившата му съпруга Рослин Лъвлес, баба на Ноел Расмусен, също е отправяла обвинения срещу него. През януари 2019 г. тя изпратила писмо до лондонската Столична полиция, в което го обвинявала в педофилия. По-късно съдържанието на писмото било предадено на принц Хари и Меган Маркъл.

Впоследствие обаче станало ясно, че Столичната полиция е изгубила писмото и не е препратила обвиненията до международни правоохранителни органи, включително ФБР.

Ноел Расмусен, която си спомня как покойната ѝ баба е написала писмото, определи решението на полицията да не препрати обвиненията като „смущаващо“. Тя заяви още, че последните твърдения срещу Томас Маркъл не са я изненадали напълно.

В интервю за вестник „Телеграф“ тя сподели: „Може би съм усетила нещо подсъзнателно… Понякога усещаш, че нещо не е наред с даден човек, без съзнателно да го забелязваш.“

„Но тялото ти подсказва, когато нещо не е наред“, добави тя.

„Колкото повече мисля за това, толкова повече си казвам… Не знам защо, но не съм изненадана“, каза още Расмусен.

Тя заяви и че напълно подкрепя решението на Меган Маркъл да се дистанцира от баща си.

Тежки обвинения срещу бащата на Меган Маркъл: Разследват го за сексуално насилие над деца

Майката на Ноел Расмусен, Саманта Маркъл, обаче отхвърли твърденията. Полусестрата на Меган по-рано заяви, че ако майка ѝ действително е изпратила писмото, това е било продиктувано от „омраза и огорчение“. Тя също така обвини майка си, че злоупотребява с алкохол и не заслужава доверие.

Томас Маркъл и Рослин Лъвлес се развеждат през 1975 г. Четири години по-късно той се запознава с Дория Рагланд, майката на Меган.

Според публикацията Столичната полиция обмисля дали да сезира надзорен орган заради начина, по който е обработено писмото.

Меган и баща ѝ са отчуждени поне от 2018 г., когато тя се омъжи за принц Хари. Отношенията им се влошиха, след като Томас Маркъл призна, че е позирал за папарашки снимки преди сватбата.

През декември миналата година херцогинята му изпратила писмо, след като кракът му бил ампутиран във Филипините. Според информацията в него тя заявила, че той представлява риск за децата и че няма да му бъде позволено да се срещне с внуците си Арчи и Лилибет.