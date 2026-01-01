Томас Маркъл-младши твърди, че е открил стотици изображения на сексуално насилие над деца. Полусестрата на Меган Маркъл, Саманта, обвинява брат си в лъжи и твърди, че баща им е бил натопен, пише Daily Mail.
Бащата на Меган Маркъл — 82-годишният Томас Маркъл-старши — е в центъра на скандал след твърдения на сина му, че е открил предполагаеми незаконни изображения на сексуално насилие над деца. По информация на британски медии Томас-младши е подал сигнал до американските и филипинските власти.
Според публикациите той твърди, че е открил стотици изображения в компютърни устройства, съхранявани във Филипините. Синът съобщил за случая на ФБР, на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца в САЩ и на полицията в Пенсилвания.
По думите му впоследствие потърсил помощта на местен ИТ специалист за достъп до три твърди диска, на които според него се съхранявала по-голямата част от предполагаемите материали. Британските издания съобщават, че филипинските власти са започнали разследване.
Засега обаче обвиненията не бива да се приемат като доказана вина на Томас Маркъл-старши.
Thomas Markle Sr., father of Meghan Markle, is reportedly under investigation over allegations of possessing child abuse material. The 82-year-old was accused by his son, Thomas Markle Jr., who claims to have discovered disturbing images on devices at their shared home in the Philippines.— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 23, 2026
Саманта Маркъл: Баща ми е натопен
Полусестрата на Меган Маркъл, Саманта, категорично отхвърли твърденията на брат си. В изявление пред Daily Mail тя го обвини, че разпространява неверни обвинения с цел финансова облага.
Саманта оспори и информацията, че компютрите са били открити в дома на баща им. По думите ѝ устройствата били транспортирани от Мексико до Филипините и съхранявани на място, до което Томас-старши нямал достъп.
„Татко нямаше достъп до тези компютри в продължение на две години. Кой знае кой би могъл да има достъп до тях?“, заяви тя.
Саманта твърди, че няма доказателства баща ѝ да е изтеглял или притежавал предполагаемите изображения. Тя обвини брат си и в предишни опити да разпространява компрометиращи истории за баща им.
Thomas Markle Senior, father of Meghan Markle, is reportedly under investigation over alleged possession of child abuse material. https://t.co/lx088SssFu— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) October 23, 2026
Здравословни проблеми и семейна вражда
Случаят се развива на фона на сериозните здравословни проблеми на Томас Маркъл-старши. По данни от публикациите той е преживял инфаркти и инсулт, а левият му крак е бил ампутиран под коляното след образуване на кръвен съсирек.
Саманта обвини брат си и в неадекватни грижи за баща им във Филипините, като твърди, че забавянето на медицинската помощ е допринесло за тежките последици. Това обвинение също не е независимо потвърдено.
Thomas Markle Sr reportedly under investigation over disturbing child abuse material allegations after his son claims images were discovered on devices at their shared home in the Philippines #NYI https://t.co/kle2s81iod— NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 23, 2026
Отношенията между Меган Маркъл и баща ѝ са обтегнати от 2018 г., когато той не присъства на сватбата ѝ с принц Хари. По думите на Саманта баща ѝ никога не е срещал внуците си Арчи и Лилибет.