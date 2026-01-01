Опозиционният блок “Яшар” излезе начело след парламентарните избори в Израел днес, но не успява да си осигури мнозинството, необходимо за сформиране на правителство, показват първоначалните данни от екзит половете, цитирани от Франс прес.

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Според прогнозните данни, представени по телевизионните канали 11, 12 и 13, “блокът на промяната”, воден от центриста Гади Айзенкот, печели между 52 и 53 места в 120-местния Кнесет, докато коалицията на Нетаняху се прогнозира, че ще получи 50 места.

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Двете израелски арабски партии спечелиха рекорден резултат, като ще получат 17 или 18 места в парламента, сочат предварителните резултати.

Партия “Раам” (акроним на умерено ислямската Обединена арабска листа), водена от Мансур Абас, се очаква да получи 7 места, докато Обединената листа (крайнолява) веротяно ще получи 10 или 11 места.