Избирателната активност на парламентарните избори в Израел, разглеждани като своеобразен референдум за управлението на премиера Бенямин Нетаняху, достигна рекордно равнище към средата на изборния ден.

Това съобщи Централната избирателна комисия, цитирана от АФП.

Израел пред решаващ избор: Ще остане ли Нетаняху на власт

Към 14:00 часа местно време са гласували 3,29 милиона израелци, или 44,9% от имащите право на глас. Това е най-високата активност за този етап от изборния ден, откакто комисията започва да води подобна статистика през 1973 г., заяви нейният председател Дийн Ливне.