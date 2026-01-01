Разкриха незаконно сечище във Видинско, съобщиха от полицията.

Продължават активните действия по линия „незаконен дърводобив“. На 27 октомври униформени от Районно управление-Кула и горски служители предприели съвместна проверка в землището на крайграничното село Извор махала.

Там установили автомобил „Газ“ с натоварени в него прясно отсечени дърва и трима жители на Белоградчик - на 23, 41 и 44 години.

ОД на МВР-Видин

Мъжете са направили опит да напуснат местопроизшествието с лек автомобил с врачанска регистрация, но били задържани и приведени в ареста на Районното управление.

Задържан е и водачът на товарния автомобил - 49-годишен от село Макреш. При огледа разследващите иззели товарния автомобил, 5 кубика дърва и моторен трион.

Установено било, че от имот - частна горска територия, незаконно са отрязани 27 дървета (цер) без издадено позволително за сеч. В процес на изясняване е съпричастността към незаконната сеч на още двама мъже - от Кула и село Раковица, засечени от полицаите в същия район.