Загубилият президентските избори в Бразилия Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ часове след като властите анулираха паспортите му заради пропуснат срок за предаването им. Срещу него се води разследване за предполагаемо пране на пари, по което той отрича обвиненията, съобщава BBC.

Десният политик е напуснал страната, след като Върховният съд разпореди да предаде паспортите си във връзка с разследване за предполагаемо пране на пари. Болсонаро не е обвинен по случая и отрича твърденията срещу себе си.

Паспортите му бяха анулирани във вторник, след като той не спази крайния срок за предаването им на властите. Това породи широки спекулации, че може вече да е напуснал Бразилия.

Източници на BBC Brasil и BBC Mundo съобщиха, че Болсонаро се е срещнал с по-малкия си брат Едуардо във Флорида. Точният маршрут, по който е пътувал от Бразилия до САЩ, обаче остава неизвестен.

Нито един от двамата братя не беше открит за коментар.

Съобщенията за пристигането му в САЩ се появиха часове след като високопоставен американски служител потвърди, че Държавният департамент ще издаде визи на Болсонаро и семейството му и ще им разреши да влязат в страната.

В понеделник Върховният съд на Бразилия разпореди Болсонаро да предаде паспортите си на полицията в рамките на 24 часа като част от разследването за предполагаемо пране на пари.

По това време той заяви, че не възнамерява да напуска страната и че ще остане в Бразилия, за да оглави опозицията срещу левия си съперник — президента Луис Инасио Лула да Силва, който спечели изборите в неделя.

След като Болсонаро не спази определения срок, адвокатите му заявиха пред BBC Brasil, че са „напълно в неведение“ относно местонахождението му.

„Не знаехме нищо за това и все още нямаме информация за случилото се“, заяви един от адвокатите му.

Болсонаро не е правил публични изявления от понеделник следобед местно време, когато публикува видеоклип в социалните мрежи.

Федералната полиция е проверила граничните пунктове, за да установи дали Болсонаро е пътувал до съседна Аржентина, съобщи полицейски източник пред BBC News Brasil.

Аржентинските власти обаче заявиха, че няма данни сенаторът да е влизал в страната през който и да е граничен пункт.

Болсонаро вече е бил обект на разследване за предполагаема корупция, свързана с финансирането на филм за баща му — бившия президент Жаир Болсонаро, осъден за заговор за държавен преврат и поставен под домашен арест.

Друго разследване се отнася до предполагаемите му връзки с бразилски адвокат, обвинен в изпиране на над 1 милиард долара чрез схема за измама.

По-рано този месец полицията съобщи, че е установила, че Флавио Болсонаро е имал достъп до банковите сметки на компания, собственост на адвоката.

Сенаторът отрече да е правил бизнес с него и определи отнемането на паспортите му като опит за сплашване.

В допълнение към това разследване във вторник Върховният съд на Бразилия разпореди на полицията да разследва предизборната кампания на Флавио Болсонаро заради предполагаемо чуждестранно финансиране.

45-годишният сенатор претърпя тежко поражение в неделя, когато загуби балотажа на президентските избори от Лула. Преди вота много наблюдатели смятаха, че Болсонаро има добри шансове да спечели.

По-малкият му брат Едуардо Болсонаро живее в Тексас, но в неделя е бил в Маями, където е гласувал и е присъствал на събитие за проследяване на изборните резултати, излъчвано на живо пред последователите му.

Източници потвърдиха пред Би Би Си, че Флавио вече се е срещнал с брат си във Флорида. Не е ясно по какъв маршрут е стигнал до САЩ, кой го е придружавал и дали възнамерява да остане да живее там.

Проучванията на общественото мнение преди изборите показваха малка преднина за Болсонаро. Анализаторите посочваха, че победата му на първия тур на 4 октомври увеличава вероятността да спечели и балотажа.

След като първоначално водеше в преброяването на гласовете обаче, той беше изпреварен от Лула, действащия президент и опитен политик. Така Лула стана първият кандидат в страната, който успя да навакса изоставането си от първия тур и да спечели президентските избори на балотаж.

Лула получи 51,79% от гласовете срещу 48,21% за Болсонаро.

Въпреки че изостана с 4,4 милиона гласа, Болсонаро отказа да приеме поражението и призова изборите да бъдат анулирани.

Той заяви, че е бил поставен в неизгодно положение заради удължаването на изборния ден с два часа. Това удължаване обаче е било поискано както от неговата партия, така и от партията на съперника му.

Болсонаро определи решението за удължаване на гласуването, взето от съдия във Върховния съд, като „мръсен номер“.

Либералната партия, която го подкрепяше, прие изборните резултати, но заяви, че удължаването на гласуването „заслужава разследване“.