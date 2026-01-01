Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затоври кухня майка на търговска верига, която приготвя готовите кулинарни изделия за обектите на цялата верига. Затварянето се е наложило заради лоша хигиена и липса на данни за проследяване на проготвените храни в обекта, липса на данни за суровините, които се влагат и липса на данни за пътя на готовата продукция до търговските обекти, начина на съхранение, начина на предлагане на тази продукция. Това съобщиха на брифинг пред медиите.

От БАБХ обясниха, че е била занижената хигиената в помещенията, където се приготвя храната, както и на технологичното оборудване и съдовете, в които се приготвя храна.

Кухнята майка е в Пловдив, а топлите точки са в други градове - Пазарджик и София.

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От Агенцията по безопасност на храните не посочиха коя е търговската верига, казаха, че името й ще бъде обявено, когато приключат проверките.

Затворени са още две топли точки в други вериги, които също приготвят готова кулинарна продукция. Причината отново е лоша хигиена.

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В други търговски обекти са установени храни с изтекъл срок на годност, храни с произход, който не отговаря на обявения, както и нарушавания в етикирането.

Тази седмица продължаваме с проверки в търговските вериги. Проверките ще продължат, съобщиха от БАБХ.

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Днес КЗП е издало 4 наказателни постановления на големи търговски вериги на обща стойност 110 хил. евро, те са за нелоялни търговски практики, заблуждаващи търговски практики, които подвеждат клиента. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова и даде пример: цената на етикета е една, а когато се маркира продуктът тя е друга.

Тя каза още, че често срещано нарушение е обяваването на промоция, която се изчерпва още първия ден на промоцията. Подвеждащо етикирана на стоки в цветове, за които хората са свиканли да възприемат като промоционални.