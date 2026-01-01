Капитанът на племето на Канарите Жани Горанова напусна „Игри на волята“ след поражение в битка срещу лидера на Ураганите Елица, която се превърна в най-богатия участник в голямата игра.

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Съревнованието между двете Амазонки протече оспорвано и с множество обрати. По-високата издръжливост на волейболната съдийка Елица ѝ позволи да натрупа ценна преднина в средата на изпитанието, която я изведе до крайната победа. За успеха си Елица получи награда от 50 златни гроша, както и богатството на Жани от 50 златни гроша.

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Жани е следващият гост в подкаста „След Игрите. Там тя разказва за възходите и паденията на Канарите, враждата с Иван, бъдещето на женските коалиции в играта, както и фаворитите си за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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Утре от 20:00 ч. по NOVA приключенията в „Игри на волята“ продължават с първата номинационна битка за седмицата, след която един воин ще бъде изпратен на безмилостна битка за оцеляване.

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Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook , Instagram и TikTok . Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY , Vbox7 и YouTube .

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