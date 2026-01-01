Елена Бинева, дъщеря на убития Слави Бинев, публикува в Instagram емоционално послание в памет на баща си, в което изразява болката от загубата му и споделя надеждата си семейството им отново да бъде сплотено.

„Той беше боец, но този път дори не получи възможност да се бори“, написа тя.

Елена описва баща си като силен човек, който се е доверявал на приятелите си, особено на онези, които от години са били близки до семейството. Тя признава, че той не е бил съвършен, но винаги се е гордеел с децата си и с всяко тяхно постижение, независимо колко малко или голямо е то.

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По думите ѝ семейството е загубило Слави Бинев в момент, когато отношенията между близките са били по-отдалечени от всякога. Тя вярва, че мечтата му за голямо и сплотено семейство може да се сбъдне, ако всички останат заедно и се подкрепят.

„Той беше строг и силен, но дълбоко в себе си беше едно голямо плюшено мече, изпълнено с толкова много любов“, пише Елена.

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В посланието си тя обещава, че близките ѝ ще останат единни и ще изградят по-силно семейство – такова, каквото баща ѝ винаги е искал. Елена споделя и надеждата си, че някой ден отново ще бъдат заедно около семейната маса, празнувайки любимите му семейни празници.

„Невъзможно е да приемем, че вече те няма, но рано или късно трябва да се научим да живеем с това“, завършва тя посланието си с думи на обич към баща си.