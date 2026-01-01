Софийски градски съд уважи искането на прокуратурата и наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо турския гражданин Еюп Темиз. Той беше привлечен като обвиняем за показното убийство на бизнесмена и бивш политик Слави Бинев.

Чуждият гражданин е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс (НК) за умишлено убийство.

БТА

Обвиняемият бе доведен в съдебната зала от следствения арест.

Припомняме, че престъплението бе извършено на 24 октомври 2026 г. около 10 ч. сутринта. Жертвата е умъртвена в столична къща, като фаталният изстрел е произведен с огнестрелно оръжие директно в областта на лицето. Досъдебното производство, образувано в деня на престъплението, се води от СДВР под надзора на СГП, като интензивните процесуално-следствени действия продължават.

Обвиниха чужденец за убийството на Слави Бинев, действал е сам

След стрелбата тримата мъже са напуснали местопрестъплението с лек автомобил „Тойота Лексус“. Полицията предприе заградителни мероприятия и автомобилът бе спрян на автомагистрала „Тракия“, където трите лица са задържани. В хода на полицейските действия са открити два пистолета, като единият от тях е бил изхвърлен от автомобила на заподозрените непосредствено преди спирането му. Според прокуратурата, оръжието на престъплението е законно притежавано от чужденец пистолет.

Разследващите установяват, че Еюп Темиз и Слави Бинев са се познавали добре и са имали делови отношения. Основната версия, по която работят криминалистите към момента, е свързана с конфликт заради неуредени финансови отношения. Съпругата на обвиняемия, архитект Ния Темиз, е имала общ строителен бизнес с убития Бинев. Тя е бивша съдружничка на Слави Бинев, като двамата са участвали съвместно в мащабни инвестиционни проекти. Освен това ги е свързвало и участието им в управлението на федерацията по таекуондо. Самият Еюп Темиз също е свързан с този спорт и е член на Управителния съвет на Турската федерация по таекуондо.

БТА

Въпреки че първоначално бяха задържани трима души, след разпитите пред съдия обвинение беше повдигнато единствено на Еюп Темиз. Прокуратурата смята, че събраните доказателства сочат, че именно той е произвел фаталния изстрел и извършителят е само един. За другите двама задържани мъже не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност към убийството и те остават само свидетели по образуваното дело.

Покушението срещу Слави Бинев е трето поред убийство на крупен бизнесмен в страната след смъртта на Владимир Янков – Загатото и собственика на ПИМК Илиян Филипов.