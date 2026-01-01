Криминалните журналисти Кирил Борисов и Стефан Миланов с коментар в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS възможните мотиви за убийството на Слави Бинев, приликите с престъпленията от 90-те години и реакцията на властта.

Кирил Борисов: По-скоро емоционален изблик, отколкото поръчково убийство

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Според криминалния журналист Кирил Борисов на този етап няма достатъчно основания убийството на Слави Бинев да се свързва с политически процеси или с организирана поръчка. Той направи паралел и с убийството на Илиян Филипов, като посочи, че и в двата случая може да става дума за конфликт между хора, които са имали общ бизнес.

„Както и в случая с Илиян Филипов преди месец, не можем да говорим нито за поръчково убийство, нито за ескалация на времена, които отдавна сме забравили. По-скоро става дума за спор между хора, които са развивали съвместен бизнес. Слави Бинев е бил много влиятелен, контактен човек, който е умеел да решава спорове между различни хора. Не бих тръгнал да търся политически или поръчков елемент в това убийство“, поясни той.

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Борисов коментира и изказването на премиера след убийството, който зави, че може да се очакват още подобни престъпления.

„Премиерът е казал това, което са му докладвали. Може би изказването му е било малко непремерено, но е и вид застраховка, защото никой не може да предвиди кога ще се случи убийство, още по-малко на такава фигура. Когато политическите пластове се разместят на върха, бизнес кръговете по-надолу също се пренареждат. Подобни процеси има и в подземния свят. Но в този случай аз не виждам такъв елемент. По-скоро става дума за чист спор между съдружници“, посочи Борисов.

Стефан Миланов: Напрегнатите оперативки са били част от стила на работа на Бинев

Криминалният журналист Стефан Миланов също смята, че версията за конфликт между участниците в общ бизнес изглежда вероятна.

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„Най-вероятно истината е това, което ни казват, с 99% вероятност. Когато разговарях с близки на Слави Бинев, ми казаха нещо интересно – че той е имал стил да прави такива нервни оперативки, които продължавали с часове. Като човек, който отдавна ръководи големи фирми, работи с големи пари и се разправя с големи хора, това явно е било неговият начин на работа“, разказа Миланов.

Миланов коментира и критиките към властта след убийството на Слави Бинев, както и твърденията, че страната се връща към времената на показните убийства от 90-те години. Според него има прилики, но съществуват и съществени разлики, които не бива да бъдат пренебрегвани.

„Министър-председателят се различава от нас, обикновените граждани, по някои неща. Едно от тях е, че сутрин получава доклади от ДАНС, военното разузнаване и външното разузнаване. Според мен човек на този пост не би трябвало да говори така, както ние говорим по седенките или на мачовете. Това е политическата част от коментара ми“, заяви Миланов.

Миланов призова да не се правят прибързани обобщения само защото в рамките на кратък период са извършени две тежки престъпления срещу влиятелни хора.

„Не съм склонен да поставям двете убийства в един общ поток. Знам, че има правило, според което две съвпадения вече могат да означават закономерност, но според мен тук може да става дума за различни неща. По делото все още не е минало дори заседанието за мярката за неотклонение и не знаем някои от основните факти, които са важни за широката публика“, подчерта той.