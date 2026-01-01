„Някои хора губят контрол над паричните потоци и институциите, а това поражда напрежение.“ Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в коментар на думите на премиера Румен Радев, че е възможно подобни убийства да продължат и в бъдеще.

Демерджиев поздрави служителите на МВР за бързата реакция при разкриването на убийството на Слави Бинев и задържането на заподозрените.

„Първо искам да поздравя служителите, участвали в разкриването на това убийство и залавянето както на извършителя, така и на лицата, които са го придружавали. Светкавична реакция. Абсолютно категорична“, заяви той.

Вътрешният министър поздрави и главния секретар на МВР, както и служителите под негово ръководство. По думите му действията са били прецизни, а събраните доказателства установяват по несъмнен начин извършеното убийство.

Демерджиев посочи, че не знае точно какво е имал предвид премиерът с изказването си, но смята, че то може да е свързано със загубата на контрол над финансови потоци и институции.

„Очевидно някои хора губят контрол. Губят контрол над паричните потоци, които изтичаха от държавния бюджет, губят контрол над институциите, които бяха превзети и които използваха по един или по друг начин. И това, разбира се, поражда напрежение“, каза той.

Демерджиев увери, че МВР следи внимателно тези процеси и прави всичко възможно да противодейства на потенциални престъпления.

Според него убийството на Слави Бинев се различава от познатите през годините случаи.

Попитан дали събитията от последната седмица, сред които убийството на Слави Бинев и скандалът с председателя на Народното събрание, са повлияли на изборите, министърът отказа политически коментар.

„Оглавявам министерство, което пряко отговаря за изборите, и до края на балотажа няма да си позволя такива коментари. Мога обаче да коментирам самите събития извън политическия им контекст“, каза той.

По думите му убийството на Слави Бинев не прилича на познатите от годините поръчкови убийства. „Колкото и да се правят опити да се спекулира с него, то не е като познатите ни поръчкови убийства, при които килъри причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Убиецът е бил познат на Слави Бинев“, заяви Демерджиев. Той допълни, че хората, които са се намирали на мястото по време на убийството, са били близки до Бинев и са били допускани от него и семейството му.

Министърът определи като неприемливи опитите убийството да се използва за спекулации и каза, че е „много грозно“ да се погазва паметта на Слави Бинев.

„И аз съм фигурирал в списък за ликвидиране“

Попитан за списъците с хора за ликвидиране, за които е говорил преди години, Демерджиев каза, че не би направил връзка с последните убийства. „Да, имаше списъци на хора, които трябваше да бъдат ликвидирани. Дори аз съм фигурирал в такъв списък в миналото“, каза той.

По думите му, ако сега има данни за такъв списък, МВР ще реагира незабавно. Министерството ежедневно следи групи, които могат да се занимават с поръчкови убийства, включително такива, които могат да влязат от чужбина.

„При двете извършени убийства задържахме извършителите в рамките на часове. На фона на над 160 неразкрити знакови убийства през годините мисля, че разликата в реакцията и категоричността на подхода прави впечатление“, каза Демерджиев.

„Нелепи обвинения“ за свалените сатирични страници

Министърът определи като нелепи обвиненията на опозицията, че стои зад свалянето на сатирични страници два пъти в рамките на 24 часа.

„Аз съм последният човек, който би прибегнал до сваляне на сатирични страници. Юрист съм и знам къде е границата“, каза Демерджиев. Той заяви, че е направил проверка и МВР няма нищо общо с този процес.

Министърът призова политическите лидери, които имат данни по случая, да ги донесат лично. „Ще ги предоставя на ГДБОП и ще поискам пълно разследване“, каза той.

По думите му страниците, които той е визирал, съдържат закани за престъпления и са свързани с престъпления, извършвани онлайн. „По никакъв начин не съм имал предвид страници със сатирично или хумористично съдържание“, подчерта Демерджиев.