Премиерът Румен Радев не смята, че е било грешка публикуването на пресъобщението на Министерския съвет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Това заяви той в отговор на журналистически въпрос на фона на подадения сигнал до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация.

"Нашият пресцентър вече даде обяснение и отговори ясно по този въпрос. Спомнете си назад, от моя пресцентър могат да ви дадат данни как по времето на министъ-председател Денков се е процедирало по тези въпроси", каза той.

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за агитация в полза на Румен Радев през каналите на МС

Министър-председателят каза още, че ще подкрепи Илияна Йотова. "След като се срещна с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие".

Попитан дали ще присъства на утрешното извънредно заседание на Народното събрание, Радев отговори: "винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика, винаги. Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол и с години не се мяркаха в парламента, но не се меся в работата и решенията на Народното събрание".

МС отговори на сигнала до ЦИК за агитация в полза на Йотова

Попитан дали ще бъде приета оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев, Радев заяви, че позицията му остава непроменена. „Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи премиерът.

Бюджет 2027

Правителството е твърдо решено да запази социалната програма, доходите и увеличението на пенсиите и майчинските в бюджета, въпреки препоръките на Европейската комисия (ЕК), каза още той.

Премиерът посочи, че продължават изключително интензивни разговори с Европейската комисия. По думите му правителството е решено в бюджета да има и повече средства за образование, здравеопазване, култура и спорт.

„Продължаваме тези много тежки преговори с ЕК. Когато сме готови и аз се надявам, че ние ще отстоим нашите виждания за бюджета, ние, разбира се, веднага ще го внесем“, заяви Радев.