Правителствената информационна служба заяви, че ще продължи да информира обществото за позициите и действията на министър-председателя Румен Радев. Позицията е в отговор на въпроси за сигнала до Централната избирателна комисия (ЦИК) от инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс чрез предизборна агитация в подкрепа на Илияна Йотова.

Сигналът е свързан с разпространението на информация чрез официалните канали на Министерския съвет. От Правителствената информационна служба посочват, че тяхна отговорност, както и на самите медии, е своевременно и коректно да информират обществото за публичните позиции и дейността на премиера и правителството.

„Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота“, се казва в позицията.

Гюров и Кандев сезираха ЦИК за предизборна агитация на Румен Радев

От службата заявяват, че няма да следват примери на медии, които според тях премълчават, преиначават или манипулират думите на министър-председателя, или са подвластни на цензура и автоцензура.

В позицията се обръща внимание и на това, че предизборната кампания за втория тур на президентските избори все още не е започнала. От Правителствената информационна служба се позовават на чл. 342, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с отразяването на медийния брифинг на Румен Радев.

Службата заявява, че ще продължи да информира обществото за позициите и действията на министър-председателя, като изразява очакване медиите да спазват професионалните стандарти и да не се поддават на опити за налагане на цензура.