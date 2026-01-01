Прокуратурата в Кочани е внесла обвинителен акт срещу двама данъчни инспектори за получаване на подкуп, както и срещу лице, което се предполага, че е дало подкупа, във връзка с контрол на Службата за публични приходи в дискотека "Пулс" в Кочани и други свързани с нея дружества.

Процесът за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани продължава

От прокуратурата отправят и искане за повдигане на обвинение срещу шест лица за престъпления, свързани с данъчни ревизии в дискотека „Пулс” в Кочани, където през март миналата година вследствие на пожар живота си загубиха 62 млади хора, а над 200 бяха ранени.

Почина един от обвиняемите за трагедията в Кочани

В съобщението на прокуратурата се съобщава за престъпления, свързани с фалшифициране на документ, разгласяване на служебна тайна за това кога във фирмата ще бъдат направени данъчни проверки и че откритите нарушения по време на данъчните проверки в дружествата не са били документирани, в резултат на което не са начислени и глоби.