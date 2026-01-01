Румънският президент Никушор Дан осъди предполагаемата намеса на Русия в саботаж срещу оръжейния завод Carfil в Румъния и предупреди за засилване на руските хибридни операции срещу европейските държави, съобщи „Диджи24“.

Изявлението му дойде, след като на 26 октомври Румънската разузнавателна служба (SRI) публикува допълнителна информация за мрежа, пряко координирана от Русия, която се е опитала да извърши саботаж срещу оръжейното предприятие.

Цялата публикация на Дан в социалната мрежа Х гласи следното:

„Категорично осъждам всякакво участие на Руската федерация в актове на саботаж на румънска територия. Подобни действия са неприемливи и представляват сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на нашата страна. Нито една чуждестранна структура няма право да действа по този начин на територията на Румъния или на други европейски държави.

От години Русия използва разнообразен арсенал от средства за отслабване на европейските демокрации. Опитите за влияние върху изборните процеси, кампаниите за дезинформация, информационната война, кибератаките и актовете на саботаж са част от хибридната война на Русия срещу Европа.

През последните седмици Руската федерация премина към ново равнище на ескалация и провокации срещу гражданското корабоплаване в Черно море.

Нека бъдем ясни – това не са изолирани, несвързани помежду си инциденти, а част от предварително планирана и координирана кампания, чиято цел е да предизвика разделение в нашите общества и да обезкуражи европейските държави в ангажимента им към собствената им сигурност и общата отбрана.

Не бива да се заблуждаваме относно характера на тази заплаха. Хибридната война се води от години под различни форми, но с една и съща цел – да отслаби европейските държави и солидарността между тях отвътре.

Засилването на тези действия изисква повишена бдителност и постоянна оценка на рисковете. Румънската държава ще действа решително, за да предотвратява подобни инциденти, да установява участниците в тях и да защитава гражданите и критичната инфраструктура на страната.

Същевременно ще продължим да работим в тясно сътрудничество с нашите съюзници от НАТО и партньорите ни в Европейския съюз.

Приветствам ефективната работа на всички специалисти от SRI, Министерството на вътрешните работи, Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) и Главната дирекция за разузнаване на отбраната (DGIA), които успяха да установят както извършителите на пожара в промишления комплекс Carfil, така и истинските отговорници зад този провокативен акт.

От съществено значение е румънските държавни институции да установяват подобни атаки и, доколкото е възможно, да ги предотвратяват.

Разследванията на саботажа срещу Carfil за пореден път показват колко често социалните мрежи се използват от враждебни структури за привличане на хора с цел манипулирането им, включително за въвличането им в незаконни действия.

Хората трябва да осъзнават тези опасности и да подхождат с изключително внимание към информацията, разпространявана в интернет.

Благодаря на всички външни партньори за сътрудничеството им с румънските структури. Нашият отговор трябва да бъде общ, координиран и убедителен, основан на солидарността и способността ни да действаме заедно“.