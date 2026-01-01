Жълт код за значителни валежи е обявен за областите Силистра и Добрич за вторник, 27 октомври. В източната половина на страната на много места ще вали дъжд, а в отделни райони на Североизточна България се очакват значителни количества и гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Облачността ще бъде предимно значителна. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад.

Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°, а в София – около 11°.

НИМХ

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които ще са по-интензивни и на повече места по северното крайбрежие. Там са възможни и гръмотевици. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 14°. Температурата на морската вода е 17°–18°, а вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Над планините облачността също ще бъде значителна. В масивите от източната половина на страната, а следобед и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин, ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата между дъжда и снега ще се понижава. Ще духа умерен, а по високите части – силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.