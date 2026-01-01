Граждански протест срещу предсрочното освобождаване от затвора на Кристиан Николов, причинил смъртта на журналиста Милен Цветков, се организира днес в столицата. Шествието ще започне в 18:00 часа пред Съдебната палата.

28-годишният Кристиан Николов беше осъден на 9 години затвор през 2023 г. и към момента е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание. Решението за предсрочното му освобождаване е на съдия Виктор Чаушев от Софийския градски съд.

Мотивите са, че Николов е излежал фактически над 5 години, 7 месеца и 1 ден (включително чрез приспадане на трудови дни) от общо 9-годишната си присъда, което надхвърля изискуемата по закон половина от наказанието.

От самото начало на престоя си в затвора той е работил активно, помагал е на затворническата администрация и на други лишени от свобода. По време на изтърпяване на наказанието Николов не е допуснал нито едно дисциплинарно нарушение. Участвал е в различни курсове и е представил доказателства за завършено обучение по строителство и архитектура, се посочва още в мотивите на съда.

Защитата му е представила и официален документ от работодател, който имал готовност да го наеме на работа веднага след излизането му. Освен това съдът отчита, че Николов вече е бил поставен на „лек режим“ на изтърпяване, а официалният план на присъдата му е предвиждал предимно индивидуална работа, което показвало по-ниска степен на риск.

От Софийската градска прокуратура обявиха, че ще обжалват предсрочното освобождаване на Николов.

Очаква се участниците в протестното шествие да изразят недоволството си от съдебното решение. Те настояват за справедливост и по-строга отговорност при тежки престъпления на пътя.

Организатор на протеста е Николай Попов – бащата на Сияна, която загина при тежка катастрофа на пътя Бяла – Ботевград на 31 март 2025 г. Обвиняем за катастрофата е Георги Александров, шофирал тежкотоварния камион (влекач с полуремарке), причинил сблъсъка. Към момента той се намира в ареста с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По делото за смъртта на Сияна досега имаше 12 съдебни заседания, белязани от забавяне на ключови експертизи. Следващото заседание е през ноември, когато се очаква съдът да приеме заключенията на вещите лица, за да може процесът да премине към финалната си фаза.