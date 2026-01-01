„След като ми е поискана оставката, аз няма как да не я подам. Аз си подавам оставката. Това е, което мога да ви кажа в момента“. Това каза началникът на НСО ген. Емил Тонев.

Президентът Илияна Йотова му я поиска заради инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

На въпроси относно основанията за това искане, той отговори: „Това не ме питайте мен. Не мога да ви кажа“.

Началникът на НСО е подал оставка

По отношение на евентуалните пропуски на служителите от НСО, началникът коментира: „Видях грешки в нашите служители. Нека да не ги говорим. В момента тече проверка, тече досъдебно производство. Четвъртият колега пак е на дело“.

Тонев уточни, че след приключването на тези процедури ще бъде дадена повече информация за действията на НСО: „Нека да минат тези неща и тогава ще можем да говорим и ще излезем с позиция. Предприели сме проверка, вътрешна проверка, дали са спазени изискванията, по които работят нашите колеги“.

На въпроса дали НСО може да нареди на председателя на Народното събрание да помогне, Тонев отговори категорично: „Значи, ние не нареждаме на никой. Ние изпълняваме процедурите, такива, каквито са. Така че, в случая имаме процедура, която трябваше да се изнесе от колегите“.

Относно евентуалното неприемане на оставката му от Министерския съвет, генерал Тонев заяви: „Аз оставам да служа винаги. Аз съм служител и винаги ще остана служител“.

Скандалът около Националната служба за охрана избухна на 22 октомври след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на партия „Прогресивна България“ в София. След заседание на формацията тя се опита да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, докато тя се качваше в служебния си автомобил. Колтуклиева отвори вратата на колата, след което служител на НСО се намеси и я блъсна. Журналистката падна и нарани рамото си. Тя бе откарана във Военномедицинската академия, където лекарите установиха фрактура. По-късно даде и показания пред Военноокръжната прокуратура.

Случаят предизвика остри обществени и политически реакции. Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи инцидента като недопустим. Тя обясни, че се е стреснала, когато Колтуклиева отворила вратата на автомобила, и не видяла самия сблъсък между журналистката и охранителя. Военноокръжната прокуратура привлече като обвиняем служителя на НСО Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда на Колтуклиева и поиска постоянното му задържане под стража.

На фона на разрастващия се скандал президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО ген.-майор Емил Тонев. Като мотив тя посочи сериозни пропуски в организацията на охраната на председателя на парламента и в действията на служителите след инцидента.

Първоначално Тонев заяви готовност да се оттегли, а на 23 октомври президентът съобщи, че оставката му вече е депозирана. Подаването ѝ обаче не означава автоматично освобождаване от длъжност. Според законовата процедура решението изисква съгласуване между президента и Министерския съвет.