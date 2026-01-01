Мирен протест ще се проведе във Враца с искане за справедливост. Организатори са близки и приятели на загиналите в катастрофа край Мездра Иван и Йоана. Те настояват за справедлива присъда, спрямо извършителя на жестокото деяние.

Поводът за недоволството е изменението на мярката на 21-годишния шофьор обвиняем за катастрофата в по-лека. Преди седмица Апелативният съд го пусна под домашен арест.

Случаят, който разтърси съвестта ни, е на път да се превърне в поредния символ на институционален цинизъм. Лицето, отнело живота на невинни деца на пътя, беше пуснато под домашен арест, заяви Ягодинка Григорова, близка на майката на загиналия Иван.

Според жената обвиняемият умишлено е натискал педала за газта, въпреки че пасажерите в автомобила му във фаталния ден са го молили да спре.

Водени от убеждението, че мълчанието е съучастие, организираме мирен обществен протест с настояване за възмездие, пълна прозрачност и незабавна отмяна на скандалната мярка за неотклонение, заяви още Григорова.

Припомняме, че на 25 юни младият мъж заедно с още двама младежи навлиза в насрещното движение и отнема живота на две деца, които се движели със скутер - 16-годишната Йоана от Згориград и 17-годишния Иван от Мездра. Шофьорът, причинил катастрофата, е с 5-годишен стаж зад волана и е бил любител на високите скорости.

Мирният протест ще се проведе на 31 октомври, събота от 13.00 ч. на площада във Враца.