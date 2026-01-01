Двама души са загинали при катастрофа на главен път Е-79 между Враца и Монтана. От полицията съобщиха, че двамата са пътували в един автомобил.

Едната жертва е водачът на автомобила. Той е починал на място. Спътничката му е починала по-късно в болница.

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Инцидентът е станал в близост до разклона за село Краводер, когато колата е излязла от пътното платно и се е ударила в насрещно движещ се тежкотоварен камион.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че временно движението по пътя Враца – Монтана в района на село Краводер се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от пътна полиция.