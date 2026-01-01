Израелската полиция задържа мъж, въоръжен с нож, който се приближил заплашително към Яир Голан, лидер на основната лява партия в Израел, докато политикът призовавал гражданите да гласуват в Тел Авив. Това съобщиха от партията му.
„Подстрекателството и насилието няма да ни сплашат“, заяви Голан, цитиран от АФП.
تهديد بسكين يهز أجواء الانتخابات الإسرائيلية.. الشرطة تعتقل شخصا هدّد رئيس حزب يساري #اخبار_المشهد https://t.co/ctrEvE28tr— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) October 27, 2026
Той обвини за инцидента „машината за отровна пропаганда“ на премиера Бенямин Нетаняху, който отправя остри нападки срещу левицата по време на предизборната си кампания.