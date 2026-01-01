Израелската полиция задържа мъж, въоръжен с нож, който се приближил заплашително към Яир Голан, лидер на основната лява партия в Израел, докато политикът призовавал гражданите да гласуват в Тел Авив. Това съобщиха от партията му.

„Подстрекателството и насилието няма да ни сплашат“, заяви Голан, цитиран от АФП.

Той обвини за инцидента „машината за отровна пропаганда“ на премиера Бенямин Нетаняху, който отправя остри нападки срещу левицата по време на предизборната си кампания.