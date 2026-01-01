Онлайн речникът Dictionary.com избра „maxxing“ за дума на 2026 г. Тя идва от английското „maximizing“ (максимизиране) и описва стремежа всичко да се прави докрай и по най-добрия възможен начин.

Думата рядко се използва самостоятелно. Обикновено се залепя към друга и така описва почти всяка сфера от живота. Има „максимизиране“ на съня, на тренировките, на протеина в чинията, дори на уюта у дома. В офисите вече се говори и за „tokenmaxxing“, когато шефовете искат от служителите да използват изкуствен интелект за всичко, за което могат.

От речника обясняват, че думата описва времето, в което живеем: общество, което прекарва голяма част от деня си онлайн и непрекъснато се стреми да оптимизира всичко.

Изразът не е съвсем нов. Корените му са в компютърните игри, където играчите развиват до максимум едно умение на героя си. Широко разпространение думата получава с „looksmaxxing“, или как да изглеждаш възможно най-добре. Оттам я подемат тийнейджърите и младите хора в социалните мрежи. Само от началото на годината употребата на „looksmaxxing“ е нараснала над 10 пъти.

„67“ е Дума на годината

Сред финалистите тази година бяха още „достъпност на цените“, „център за данни“ и „Одисея“, станала популярна заради новия филм на Кристофър Нолан. В краткия списък беше и жаргонната дума „unc“, с която младите наричат по-възрастен човек, нещо като „чичо“.

Миналата година Dictionary.com избра „6-7“, израз без конкретно значение, който се превърна в хит сред учениците.

Другите големи речници, сред които Оксфордският и Кеймбриджкият, обикновено обявяват своя избор през ноември и декември.